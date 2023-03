Černovská legenda PETER Kuniak oslávil úctyhodné jubileum

Doslova unikátna symbióza životného optimizmu a neustáleho pohybu. Takto by sme mohli charakterizovať Petra Kuniaka z Černovej, ktorý 24. februára dovŕšil 95 rokov.

RUŽOMBEROK. Ide o bývalého futbalistu, ktorý najlepšie roky svojho života spojil s vtedajšou Iskrou Ružomberok, tiež stolného tenistu, športového funkcionára a organizátora, ale aj významného amatérskeho divadelníka.

Pri tejto príležitosti do Kuniakov, ktorí bývajú v Černovej, zavítal aj primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Liptovskomikulášski plavci zbierali cenné medaily Čítajte

On zaplatil pálenku

„Bolo nás šesť súrodencov. Päť chalanov a jedno dievča. Ako chlapci sme odmalička na ulici hrávali futbal. Najprv s ´handrovkami´ a potom aj so skutočnými loptami, ktoré nám zhotovil obuvník. K ozajstnému futbalu som sa dostal v šestnástich rokoch. Ako 21-ročný som prestúpil do Ružomberka. Bola to asi najlacnejšia kúpa v histórii vtedajšieho československého futbalu. Ružomberskí funkcionári prišli za mnou do obchodu v Novej Černovej, kde som bol vedúcim. Z regála na stôl putovali aj dve fľašky Jelinkovej borovičky. Posedelo sa, podpísal som prestupové lístky a čakal som na sľúbené peniaze. Peter, neboj sa, zaplatíme ti, uisťovala ma návšteva, no doteraz sa tak nestalo,“ oprášil trochu poriadne bradatú spomienku tento stále mimoriadne vitálny pán.