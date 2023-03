Žihlavníkovci majú futbal v krvi. Rebeka v ňom reprezentuje Slovensko

Mladá 19-ročná futbalistka z Ľubochne Rebeka Žihlavníková, stíha okrem štúdiu na vysokej škole, byť oporou slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov.

ĽUBOCHŇA. Futbalu sa Rebeka Žihlavníková z Ľubochne venuje už od siedmych rokov. Hráva za MFK Ružomberok ako hrotová útočníčka, no nestratí sa ani na krídle.

Od koľkých rokov hrávate futbal ?

Futbal hrávam od svojich siedmych rokov. Už od malička som trávila veľa času na ihrisku, kam sme chodili spolu s mamou pozerať sa na otcove zápasy.

Ako si spomínate na svoje futbalové začiatky, kto vás doviedol k futbalu?

K futbalu ma spolu s mojím ocinom doviedli ujo a dedo. Máme to v génoch. Najskôr som chodila len tak po škole s chalanmi na tréningy a zapáčilo sa mi to. Celkom dlho trvalo, kým som presvedčila mamu, aby mi kúpila kopačky. Nakoniec sa mi to s otcovou pomocou podarilo. Vtedy mama asi nerátala s tým, že to nebudú posledné kopačky, ktoré mi kupuje.