Hrádku hrozí pád do nižšej ligy

Ján Hanula nemá optimistický pohľad na budúcnosť futbalu.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Predseda ŠKM Liptovský Hrádok Ján Hanula opísal aktuálnu situáciu v klube jedným slovom: „Hrozné. Tak by som opísal momentálnu situáciu v našom klube,“ dodal.

Chýbajú hráči

„Veľa zranených, chorých a po sezóne odišli dvaja zahraniční hráči. Tím do sezóny ideme zaplátať dorastencami. Momentálne mám v mužstve osem dospelých a desať dorastencov. Kríza nás postihla od samého začiatku súťaže. Nemáme hráčov, nemáme trénera. Ideme holí do súťaže. Neviem povedať, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. No verím v dorastencov, že predvedú kvalitný a spoľahlivý výkon.“

V tomto roku sa podľa predsedu najpravdepodobnejšie rozlúčia so súťažou a padnú do V. ligy.

„Preto sa moja energia pomaly presúva na stavbu kádra do nižšej súťaže, ktorá nás čaká. Nemali sme žiadne prípravné zápasy. Možno sa nám podarí odohrať jeden zápas s Liptovskou Kokavou, ale nechcem predbiehať,“ povedal Hanula.