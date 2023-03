Slovenskí chovatelia tento rok dodajú do obchodov 22-tisíc kusov jahniat

Pred troma rokmi to bolo len 8000 kusov.

LIPTOVSKÉ REVÚCE. Slovenskí chovatelia tento rok dodajú do našich obchodov približne 22-tisíc kusov jahniat. Pred troma rokmi to bolo len 8-tisíc kusov. Po rokoch úpadku sa na Slovensku podarilo zvýšiť chov oviec a kôz na 306-tisíc kusov. Potvrdila to generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zuzana Nouzovská na pondelňajšej tlačovej konferencii v Liptovských Revúcach.

V týchto dňoch sa na Slovensku začína výkup jahniat. Predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Igor Nemčok priblížil, že tento rok pripravili zhruba 50-tisíc obchodovateľných kusov jahniat pre viacero bitúnkov. Časť z nich poputuje do zahraničia.

"Naše jahňatá sú pre zahraničného odberateľa lukratívnym tovarom, preto je taký veľký záujem," skonštatoval.

Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček vyzdvihol, že chov oviec na Slovensku sa po dlhom kritickom období podarilo stabilizovať.

"V porovnaní s minulosťou, keď sme boli závislí od odbytu do zahraničia, teraz viac ako polovica jahniat zostáva na Slovensku. Na rozdiel od iných chovov, napríklad bravčového, hydinového a hovädzieho mäsa, ktorého stavy sa stále znižujú, u jahňaciny vidíme pozitívny rast," povedal.

Náklady na chov oviec sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšili o 60 percent. Nouzovská podotkla, že rezort berie do úvahy súčasnú zložitú situáciu chovateľov zapríčinenú minuloročným suchom, nárastom cien krmív či energetickou krízou. Dodala, že ich strategickým záujmom je zachovať a zvyšovať chov oviec a kôz, pretože má aj ekologický prínos.

Plánom agrorezortu je v horizonte do roku 2035 zvýšiť počet oviec na pol milióna. Ministerstvo to chce zabezpečiť podporou pastevného chovu z I. piliera na úrovni 128 eur na dobytčiu jednotku a z II. piliera podporou ustajnenia vo výške 212 eur a na skorý odstav vo výške 208 eur na dobytčiu jednotku. Plánovaná viazaná podpora príjmu na ovce a kozy je na úrovni 154 eur na dobytčiu jednotku.