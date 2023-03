Prvenstvo Palúdzky ohrozujú priamo dva kluby

Fanúšikovský kompas zavítal do 7. ligy, kde je ešte všetko otvorené.

FC 34 Palúdzka

Zimná príprava v Palúdzke sa začala v polovici januára. Tím sa stretával trikrát do týždňa. Prvé dva týždne patrili posilňovni. „Vo februári sme prešli aj na umelú trávu. Prípravné zápasy boli ako na hojdačke. Boli prehry, výhry aj remízy. Odvíjalo sa to najmä od toho, kto bol k dispozícii. Veľa hráčov bolo chorých, mali pracovné či školské povinnosti,“ povedal Peter Kokavec, viceprezident klubu. Úplní vždy neboli. S výsledkami si ťažkú hlavu nerobia. Vedia, že to bola len príprava a veria, že v sezóne to už bude lepšie a bodovo bohaté.

„Samozrejme, riešime aj posily, no viac môžem povedať tesne pred prvým zápasom. Sme prví, chceme sa pobiť o postup. Nechcem ale predbiehať. Môže prísť kríza a zrazu sme v strede tabuľky. Verím, že to zvládneme na výbornú. Energetickú krízu, našťastie, nepociťujeme ako niektoré kluby naokolo. Tešíme sa na štart jarnej časti,“ dodal.

