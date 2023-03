28. mar 2023 o 12:49 I V najvyššej lige sa Liptáci udržali, je to len malá náplasť. Ciele boli vyššie

Hráčom Liptovského Mikuláša sa podarilo zachrániť extraligovú existenciu. Ich ciel sa nenaplnil. Posledný zápas s Nitrou síce vyhrali 1:0, no na postup do kvalifikácie play-off to nestačilo.