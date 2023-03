Ján Laco si myslí, že profesionálny hokej by nemal byť vo vlastníctve mesta

S Jánom Lacom sme sa rozprávali nielen o mikulášskych junioroch, ale aj o súčasnej situácii v klube a slovenskom hokeji.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Zápas liptovskomikulášskych juniorov s Michalovcami sledoval aj Ján Laco, bývalý slovenský reprezentačný brankár, v súčasnosti správca JL arény.

S výkonom liptovskomikulášskych juniorov bol spokojný.

„Bol to veľmi slušný juniorský zápas. Prvých desať minút sme mali viac z hry my. Po našom góle sa to otočilo. Zápas mal správny barážový náboj,“ povedal o zápase.

Rozprávali sme sa s ním nielen o mikulášskych junioroch, ale aj o súčasnej situácii v klube a slovenskom hokeji.

Čo by ste odporučili hráčom juniorky, ktorých čaká prechod do mužskej súťaže?

Juniorský hokej je trochu odlišný. Samozrejme, má špecifiká aj seniorského hokeja.

Práve v extralige, kde sa hrá kvalitnejší hokej, sa neodpúšťajú žiadne chyby. Chalani sa ich musia vyvarovať. Nie z pohľadu zbavovať sa pukov a zodpovednosti, ale práve byť na puku a veriť si.

Myslím si, že dnes bolo, niekoľko momentov, ktoré boli takticky dobre zvládnuté. Držím im palce.

