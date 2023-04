Svetová šampiónka v službe zákona. Eva Lehotská ukazuje, že nič nie je nemožné

Úspech sa dá definovať všelijako. Jeho synonymum môže byť aj Eva Lehotská, liptovskomikulášska policajtka, ktorá popri práci stíha zbierať tituly v náročných športových disciplínach.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Jeden z ostatných veľkých úspechov Evy Lehotskej v bežeckom lyžovaní bol na majstrovstvách sveta masters v rakúskom Seefeld in Tirol. Zlato si odniesla hneď z troch kategórií, 7 kilometrov klasickou technikou,15 kilometrov voľnou technikou, 20 kilometrov voľnou technikou.

Nestratí sa ani v skialpinizme. Na nedávnych majstrovstvách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky vo výstupe na skialpových lyžiach v Žiarskej doline bola medzi ženami druhá.

Ako sa cíti človek, ktorý v jeden deň vyhrá titul majstra sveta a na druhý ide do práce?

Zaujímavé je, že som ešte nešla na druhý deň po pretekoch do práce. No keď som sa vracala naspäť z úspešných majstrovstiev sveta, tak pocity boli veľmi príjemné. Pre každého športovca je to skvelý pocit, keď sa môže postaviť na akékoľvek miesto na pódium medzinárodných pretekov.

