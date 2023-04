V Jasnej sa zranil osemročný chlapec

Do nemocnice ho prevážal vrtuľník.

JASNÁ. V utorok podpoludnia sa v lyžiarskom stredisku Jasná zranil osemročný chlapec. Úraz sa stal na modrej zjazdovke s označením turistická.

"Chlapec nezvládol rýchlu jazdu a na lyžiach vrazil do skalnej prekážky, čím si spôsobil úraz hlavy a hrudníka. Horskí záchranári chlapca ošetrili a nabalili do vákuového matraca. Bol transportovaný na Priehybu, kde ho prevzala do svojej opatery posádka leteckých záchranárov Z Banskej Bystrice. Chlapec bol prevezený do nemocnice na ďalšie vyšetrenia," informovala Horská záchranná služba.