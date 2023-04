Nový úsek cyklochodníka by mohli začať stavať ešte tento rok

Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši plánujú rozšíriť o ďalší úsek smerom na východ. Podľa primátora mesta Jána Blcháča by ho mohli začať stavať ešte tento rok.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši plánujú rozšíriť o ďalší úsek smerom na východ. Podľa primátora mesta Jána Blcháča by ho mohli začať stavať ešte tento rok. Potvrdil to v utorok pre TASR s tým, že už majú stavebné povolenie a čakajú na schválenie finančných prostriedkov.

Žiadosť o eurofondy poslalo mesto pred viac ako rokom, no výzva stále nie je uzatvorená. Podľa informácií radnice by sa to malo stať v dohľadnej dobe. Samospráva deklaruje, že z ich strany je všetko pripravené na verejné obstarávanie, ktoré sa začne hneď, ako rezort dopravy schváli finančné prostriedky.

„ Do tohto projektu sme investovali mnoho energie i peňazí na projektovú dokumentáciu a výkupy pozemkov. Máme stavebné povolenie aj reálny prísľub skorého vyriešenia otázky financovania. Predpokladám, že by sme to mohli realizovať počas roka 2023," uviedol Blcháč.

Nový úsek povedie po most do obce Závažná Poruba. Projekt ráta s premostením riečky Smrečianky a pokračovaním po hrádzi Váhu.