Stánkari si na trhoch v Liptovskom Mikuláši priplatia za prenájom miesta

Nájomné pre stánkarov na príležitostných trhoch v Liptovskom Mikuláši sa po novom zvýši.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Nájomné pre stánkarov na príležitostných trhoch v Liptovskom Mikuláši sa po novom zvýši. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí schválili všeobecne záväzné nariadenie, upravujúce výšku nájmov za trhové miesta. Ako v piatok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková, súvisí to so zvýšenými nákladmi na elektrinu, udržiavaním čistoty aj bezpečnosťou na podujatiach.

"Dvojdňové taxy pre stánky so spotrebným a potravinárskym tovarom predstavujú za meter štvorcový 70 eur. Predtým to bolo 50 eur a 40 eur. Predajcovia, ktorí ponúkajú občerstvenie, zaplatia po novom 56 eur, predtým to bolo 23 eur," priblížila Čapčíková.

Trojdňovú výšku nájomného pre predajcov spotrebného a potravinárskeho tovaru upravilo mesto na 90 eur. Predtým sa za stánky so spotrebným tovarom platilo 70 eur a stánky s potravinárskym tovarom 55 eur. "Stánkarom s občerstvením sa z pôvodných 34 eur zvýšil trojdňový nájom na 84 eur za meter štvorcový," dodala hovorkyňa.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie upravuje aj predajné a prevádzkové časy príležitostných trhov. Nastavili ich tak, aby v meste zachovali nočný pokoj. Doposiaľ mohli predajcovia ponúkať na námestí občerstvenie v piatky a v soboty do polnoci, nové nariadenie skracuje tento čas do 22.00 h.

Medzi najznámejšie podujatia so stánkovým predajom v Liptovskom Mikuláši patria Stoličné dni, Mikulášsky jarmok či vianočné trhy, ktoré organizuje mesto.