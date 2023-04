Poslanci zastavili výstavbu bytovky pri rodinných domoch

Z bytovky by hľadeli starousadlíkom rovno do dvorov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na rohu ulíc Palúčanská a Jánošíková v liptovskomikulášskej mestskej časti Palúdzka chcel súkromník stavať niekoľkopodlažný bytový dom s apartmánmi na prízemí.

Nová výšková budova má stáť približne 15 metrov od radu rodinných domov na Jánošíkovej ulici. Znamenalo by to, že ľudia z bytovky by pozerali starousadlíkom priamo do záhrad.

Obyvatelia Jánošíkovej ulice proti výstavbe protestovali, odvolávali sa na to, že bytovka im bude tieniť, že nezapadne do skôr vidieckeho prostredia. Nestačilo, liptovskomikulášsky stavebný úrad majiteľovi, súkromnej osobe z Bobrovca, vydal územné rozhodnutie.

Ako vysvetlila vedúca liptovskomikulášskeho stavebného úradu Katarína Šuveríková, žiadosť bola v súlade so zákonom a všetky zainteresované inštitúcie vydali súhlasné stanovisko.