Hrboltová sa na domácom ihrisku trápi. Tentokrát zabodovala naplno

V Hrboltovej dúfajú, že bodov na domácom ihrisku im pribudne viac. Palúdzka nemala žiadne zľutovanie proti oslabeným Smrečanom. Lisková prekvapenie s Kokavou nepripustila.

ŠK TJ Iskra Hrboltová – TJ Iľanovo 3:0 (1:0)

Góly: 32. a 73. Bistiak, 79. Petro

„Oproti minulému domácemu zápasu, kde sme mali hernú kvalitu, to dnes nebolo veľmi oslnivé. Body ostali doma a to je dôležité. Z nejakého dôvodu sa veľmi trápime na domácom ihrisku. Dnes sme to trápenie, dúfam, že na dlhšiu dobu ukončili. Keby viem, prečo sa trápime na domácom ihrisku, tak sme vyššie v tabuľke. Nepremenili sme šance, výsledok mohol byť aj krajší. Teší ma, že po zranení opäť chytá formu Bistiak, ktorý dal dva góly,“ povedal Milan Krivoš, tréner Hrboltovej.

FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka – TJ Družba Smrečany – Žiar 9:1 (7:1)

Góly: 6. Gahura, 7.,37. a 50. Volaj, 23. a 33. Živković, 32. Nishi, 41. Pastva, 63. Veščičík – 9. M. Labaška (z 11 m)

„Hostia pricestovali do Palúdzky s úzkym kádrom, pričom do bránky sa musel postaviť hráč Hrbek. Domáci sa pustili do súpera s chuťou a už v 6. minúte otvoril po peknej strele skóre Gahura – 1:0. O minútu neskôr zvýšil po rýchlej akcii Volaj na 2:0. Hostia okamžite odpovedali prienikom Martina Labašku, ktorý bol zastavený nedovolene a hlavný rozhodca Batiz nariadil pokutový kop. Sám faulovaný hráč ho bezpečne premenil a znížil na 2:1.