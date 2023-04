Švošov si aj napriek chýbajúcim hráčom poradil s Chlebnicami

Hráči zo Švošova zvládli ťažký zápas a na domácej pôde s Chlebnicami zvíťazili. Likavka zaváhala a zo Sučian sa vrátila bez bodu. Liptovská Teplá na pôde Bystričky potvrdila svoju kvalitu.

OŠK Švošov - TJ Tatran Chlebnice 3:1 (3:0)

Góly: 9. T. Drdák, 24. a 37. Soumar - 89. Repka, 150 divákov.

OŠK: Holík - Gerec, S. Roštek (75. Miľan), Marcoň, Považský (87. M. Roštek), L. Drdák, T. Drdák, Soumar, Dauda, Š. Žiara (87. Kulich), D. Žiara (34. R. Roštek).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hrboltová sa na domácom ihrisku trápi. Tentokrát zabodovala naplno Čítajte

Líder súťaže nezaváhal a už do prestávky zápas „vybavil“ – 3:0.

„Na stretnutie sme nastupovali s rešpektom, keďže nám chýbali niektorí zranení a vykartičkovaní hráči. Chalani však do bodky splnili všetko, čo sa pred zápasom povedalo. Do polčasu odskočili na 3:0. Po zmene strán už pustili do hry aj súpera. Napriek tomu sme si vypracovali ešte ďalšie tri-štyri gólovky. Zostali nepremenené a záver priniesol nešťastný gól v našej sieti. Celý kolektív však musím pochváliť. Srdiečkom a bojovnosťou nahradil chýbajúcich kľúčových hráčov,“ povedal pre naše noviny švošovský lodivod Michal Poništ.

TJ Slovan Bystrička - OŠK RENOP Liptovská Teplá 0:2 (0:1)

Góly: 29. a 78. Sališ, 100 divákov

Hostia: Žiaran - Greguška, Brtko, Slovák, Milan, Kvasničák, Novák, Sališ, T. Gejdoš, Eliaš, Matula.

Teplania aj na Orave potvrdili svoju druhú priečku.