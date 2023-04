Bývalý skokan na lyžiach Jakub Moravčík teraz trénuje svojho syna

V bývalom Československu sme boli priekopníci v skokoch na lyžiach. V súčasnosti na Slovensku nemajú skokani dostačujúce podmienky na to, aby sa mohli rovnať svetovej konkurencii.

LIPTOVSKÁ PORÚBKA. Jakub Moravčík z Liptovskej Porúbky je bývalý člen ŠKP Štrbské Pleso. V skokoch na lyžiach ukončil profesionálnu kariéru v roku 2004. K športu sa vrátil vďaka šesťročnému synovi, ktorý ide v jeho stopách. Momentálne s ním Jakub trénuje v Banskej Bystrici či v Poľsku.

Pôvodne ste nemali skákať. Váš otec tvrdil, že vás na skoky nedá, a predsa ste sa tomu venovali. Teraz ste otec vy. Mali ste podobnú situáciu aj s vlastným synom?

U mňa to bolo úplne iné. Začal som so skokmi neskoršie. U môjho syna som vedel, že by som ho chcel postaviť na skokanské lyže už v skorom veku. Už v piatich na nich stál. Odvtedy to začala byť pre mňa veľká radosť, ale zároveň aj výzva.

Vy ste začali v trinástich rokoch, on už v piatich. Aká veľká to bola zmena oproti vám?

Práveže to vštepovanie športu už v mladom veku je lepšie. Keď som sa ku skokom dostal, poslali ma na 40-metrový mostík. Bolo to ťažké. Musel som sa dotiahnuť na deti, ktoré už mali niekoľko rokov odskákané. Až v neskoršom veku som začal dobre skákať. Skákal som hlavne na väčších mostíkoch. Veľa chýb, ktoré som mal možnosť odstraňovať už od mladého veku, som robil v 13 či 14 rokoch. Ostatní chlapci, čo skákali už dlhšie, boli veľmi ďaleko oproti mne.



Aký je to pocit pozerať sa na vašu ratolesť, ktorá sa snaží ísť vo vašich stopách?

Prenáša sa na mňa obava. Človek sa bojí menej o seba ako o svoje dieťa. Až teraz som pochopil, prečo mi otec nechcel dovoliť skákať. Mal osobnú skúsenosť so športovým zranením. Keď som sa narodil, povedal mame, že ma na skoky nedá. Podarilo sa mi nájsť akési kľučky cez bežecké lyžovanie. Dá sa povedať, že som sa ku skokom dostal sám.

