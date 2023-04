Diaľnicu na Liptove predĺžili o kilometer, odstavili traktory a cyklistov

Tí musia využiť cestu cez dediny.

IVACHNOVÁ. Úsek dvojprúdovej cesty od Ivachnovej po nadjazd do Bešeňovej vyzerá ako diaľnica, no diaľnicou dosiaľ nebol. Približne kilometrový úsek bol súčasťou cesty 1/18, po ktorej jazdia vodiči z Ružomberka do tamojších obcí, do Bešeňovej, Partizánskej Ľupče a ďalej bez potreby platiť diaľničnú známku do Liptovského Mikuláša.

Úsekom mohli prechádzať aj cyklisti, či napríklad traktory. Prešli krátku časť a dvojpruh opustili po odbočení na výjazd vpravo.

O novom pravidle nemajú informáciu v predstihu

Národná diaľničná spoločnosť značku so začiatkom diaľnice presunula. Diaľnica sa začína po novom už o kilometer skôr, v mieste, kde sa cesta rozširuje v jednom smere na dvojpruh.