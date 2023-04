28. apr 2023 o 8:35 I Chcú oživiť ošarpaný hotel pri jaskyni, vyhlásia súťaž

Návštevníci Demänovskej jaskyne slobody vstupujú do útrob podzemia cez ošarpanú budovu niekdajšieho horského hotela. Malo by sa to zmeniť. Na jeho prestavbu chcú ochranári a jaskyniari čerpať eurofondy.

Horský hotel pri vstupe do jaskyne chátra. (Zdroj: wikipedia.org/Maxym Kozlenko)