Bežkárov trénuje 40 rokov. Šport podľa Ševčíka nie je len o peniazoch

Klub bežeckého lyžovania (KBL) Jasná má za sebou úspešnú sezónu. Tešia sa z 15 medailí. Avšak dobré výsledky nenaznačujú problémy tohto športu na Liptove a celkovo na Slovensku.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pavel Ševčík je trénerom v KBL Jasná už 40 rokov. Jeho pohľad späť na uplynulú sezónu je potešujúci. No pohľad na podmienky a samotný šport je už menej radostný.



V sezóne ste získali až 15 medailí. Splnili ste si predsavzatia?

V sezóne sme dosiahli veľmi pekné výsledky. Splnili sme si dané ciele. Problém bol s dochádzkou. Keďže sme mali v okolí Liptovského Mikuláša nedostatok snehu, museli sme chodiť na Štrbské Pleso. Druhú časť tréningov sme absolvovali v Jasnej na zjazdových tratiach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bývalý skokan na lyžiach Jakub Moravčík teraz trénuje svojho syna Čítajte

Ako by ste okomentovali aktuálnu situáciu v bežeckom lyžovaní na Slovensku?

Bežecké lyžovanie sa z hľadiska klimatických zmien a financovania prepadáva. Mládež má iné záujmy ako šport. Pohodlnejšie. Nie každého môže baviť bežecké lyžovanie. No napríklad v mojej mladosti sa nestalo, že by bol taký slabý záujem o futbal. Bolo to pre mňa ako náboženstvo. Cez zimu som zas brázdil zjazdovky na lyžiach.

Pozitívom je, že v behu na lyžiach v kategórii žiaci sú na pretekoch dosť veľké počty pretekárov. Akonáhle prechádzajú pretekári do dorastu, už je to s ich počtom slabšie.

Nie je možné, aby šli na majstrovstvá Slovenska v starších dorastencoch len šiesti pretekári. Kompetentní by sa mali do budúcna vysporiadať s tým, aby mala mládež väčší záujem.

Ďalej sa dočítate: Prečo podľa Ševčíka mládež spohodlnela, Ako porovnáva súčasnú mládež s tou minulou, Aký vek je pre mladého pretekára najkritickejší, Kto má väčší vplyv na mladého športovca? Rodič alebo tréner? Poctivý tréning a zanietenie pre šport alebo talent? Kompletný sumár úspechov lyžiarov z KBL Jasná.