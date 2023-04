Milan Mikušiak: „Fortuna liga bola pre nás dobrá skúsenosť, máme na čom stavať“

MFK Tatran Liptovský Mikuláš je už istým vypadávajúcim mužstvom z Fortuna ligy, no v klube nevešajú hlavy.



LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Milan Mikušiak, prezident klubu, povedal, že Fortuna liga bola pre nich dobrá skúsenosť a do budúcna majú na čom stavať. Dôležitou vecou je získanie financií z fondu, ktorý podporí dobudovanie štadióna a bude spĺňať podmienky najvyššej ligy.

Hrať najvyššiu ligu v akomkoľvek športe na Slovensku nie je jednoduché, vám sa podarilo byť dva roky vo Fortuna lige. Ako to hodnotíte?

Bola to pre nás veľká skúsenosť. Fortuna liga je iný level oproti druhej najvyššej súťaži. Viac ju pokrývajú sponzori a médiá. Nabrali sme skúsenosti v marketingových záležitostiach a viacero ďalších vecí. Malo to pre nás veľký význam.

Ako hodnotíte Fortuna ligu ako samotnú súťaž?

Veľmi dobre. Funguje na dobrej úrovni aj čo sa týka zabezpečení určitých vecí pre kluby. Od ich marketingu až po organizačnú stránku to bolo veľmi slušné.

