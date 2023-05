Vitalit v druhej lige stolného tenisu príjemne prekvapil

Úspešnú premiéru v druhej lige majú za sebou v stolní tenisti z klubu Vitalit Liptovský Hrádok. Uplynulú sezónu herne dokázali, že nie sú v súťaži iba do počtu.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. V role nováčika v 2. lige v krajskom zväze stolného tenisu Žilina sa uplynulú sezónu predstavil Liptovský Hrádok. Ich cieľom bolo udržanie sa v súťaži. Obsadili 7. miesto, na nováčika súťaže je to veľmi cenný úspech.

Splnili ciele

Filip Kollárik, jeden z hráčov Vitalit Liptovský Hrádok, povedal, že ako tím si spravili meno do budúcej sezóny.

„Veľa tímov nás od začiatku podceňovalo, no my sme im svojimi výkonmi dokázali, že v súťaži nie sme len do počtu. Všetko, čo sme si zaumienili pred sezónou, sme splnili,“ povedal Kollárik.

Súťaž sa už bez covidových opatrení dohrala celá. Veľa tímov sa snažilo v súťaži zachrániť, čo sa odzrkadlilo aj na posledných zápasoch.

Úzky káder

Prekážkou v budúcej sezóne bude určite nízky počet hráčov. Kým ostatné mužstvá disponujú minimálne piatimi hráčmi, vo Vitalite sú momentálne len štyria.

„Náš piaty hráč odišiel z klubu. Bude náročné nájsť za neho adekvátnu náhradu. Týmto by som mu však za celý klub chcel poďakovať a popriať mu veľa šťastia v jeho budúcej životnej kapitole. Rozmýšľame, ako by sme doplnili mančaft. Naše B- mužstvo síce postúpilo do piatej ligy, ale pre hráčov nižšie ligy je to k nám príliš veľký skok. Potrebujeme hráčov na minimálne takej úrovni, ako sme my. Ak to bude lepší borec, tak to bude len lepšie,“ dodal Kollárik a doplnil, že aj mimo stolného tenisu sú dobrá partia. Často sa navštevujú a po sezóne prišla myšlienka aj na spoločnú dovolenku.

