Lúčky výkonom opäť neoslnili, no tri body získali

V ôsmej lige sa hráči Lúčok výkonnostne trápia, no tri body si opäť uchmatli. V Bobrovci bola v sobotu svadba, no napriek tomu bod získali. Hybe valcuje súpera za súperom. V Beňadikovej neboli nadšení z výkonu.

ŠK Lúčky – kúpele – OFK Partizánska Ľupča 2:0 (0:0)

Góly: 51. Drugač, 68. Vyšný (z 11m)

„Dnes to tiež nebol oslnivý výkon, ale podarilo sa nám vyhrať. V domácom prostredí sa nám hrá lepšie. Divákov sme našou hrou nepotešili. Pozahadzovali sme veľa šancí, kombinačne sme sa trápili.

Futbal sa hrá na góly a nie na krásu. Vyhrali sme, tri body sú doma a to je najdôležitejšie. Ak budeme pokračovať v podobných výkonoch, ťažko môžeme rozmýšľať o postupových ambíciách. Bodaj by sa nám to podarilo. Musíme sa zlepšiť vo všetkých aspektoch hry,“ povedal Ján Plávka, člen realizačného tímu Lúčky.

ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová – ŠK Bobrovec 1:1 (1:0)

Góly: 32. Zeleňák – 88. Rusina (z 11m)

ČK: 75. Danko

„Súper bol živší, bojovnejší a skôr na lopte ako my do 75. minúty. Na našich chlapcoch bolo vidno nedostatok spánku z predošlej noci. Ženili spoluhráča. Ku koncu zápasu, keď sme boli len o desiatich hráčoch, sa konečne začali vytvárať šance na oboch stranách.

S výsledkom sme spokojní. Zápas bol pokojný, aj keď to bolo derby,“ povedal Marek Grajko, vedúci mužstva Bobrovec.