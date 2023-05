V Liptovskom Jáne sa odohral divoký zápas, ktorý bol bohatý na karty, nie na góly

Liptovská Kokava sa trápi so zraneniami hráčov. Palúdzka porazila Ľubeľu rozdielom triedy. V Liptovskom Jáne bolo poriadne veselo.

ŠK Agro Baník Dúbrava – TJ Družstevník Liptovská Kokava 2:1 (1:0)

Góly: 8. Švec, 53. Laco (z 11m) – 79. Maga

ČK: 80. Petrina

„Opäť sme nastupovali na zápas v oklieštenej zostave. Sprevádzajú nás zranenia. Do zápasu sme nastúpili sústredene a koncentrovane. Na začiatku zápasu po štandardnej situácii sa Dúbrava dostala do vedenia. Dovtedy sme boli lepším mužstvom. Priebeh zápasu bol vyrovnaný. Mali sme hernú prevahu, dostávali sme sa do šancí. Domáci využili ďalšiu štandardnú situáciu a z pokutového kopu zvýšili na 2:0.

V našom najväčšom tlaku prišlo vylúčenie na našej strane, no aj napriek tomu sme neprestali súpera tlačiť. Po peknej akcii sme znížili na 2:1. Domácich to zaskočilo a ostali otrasení. Pokračovali sme v ofenzívnej nálade, ale chýbal nám kus šťastia. Nepodarilo sa nám zápas vyrovnať. Zápas sa niesol vo vysokom tempe. Na pomery okresnej súťaže bol kvalitný. Prehra sa nám máli, mali sme na to, aby sme uhrali remízu,“ povedal Jaroslav Pozor, predseda klubu L. Kokava.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lúčky výkonom opäť neoslnili, no tri body získali Čítajte

Ďalej sa dočítate: Kompletný priebeh a hodnotenie zápasu Palúdzka - Ľubeľa Ako hodnotia zápas v Liskovej, Priebeh divokého, bezgólového zápasu L. Ján - Hrboltová Výsledky ďalších zápasov