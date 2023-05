Švošov zlomil Rabču až v druhom polčase

Šiesta liga priniesla víťazstvo Švošova, ktorý tak zvýšil svoj náskok na sedem bodov. Likavka doplatila na nepremenené šance. Na L. Teplej sa podpísala únava z piatkového zápasu.

OŠK Švošov – TJ Oravan Rabča 3:1 (1:1)

Góly: 23. Soumar, 67. Š. Žiara, 81. Košinár – 5. Joščák, 120 divákov.

Domáci: Žihlavník – M. Žiara, Marcoň, Považský, L. Drdák, T. Drdák (15. R. Roštek, 59. S. Roštek), Košinár, Vajdel, Soumar, Dauda (87. M. Roštek), Š. Žiara.

Sedemnástykrát v kabíne lídra tabuľky zaznel víťazný pokrik. Favorit však zápas zlomil na svoju stranu až po prestávke.

„Chalani zaspali úvod a už v 5. min. išli hostia do vedenia. Potom chvíľu trvalo, kým sme sa z tejto nepríjemnej ujmy otriasli a začali produkovať svoju hru. Do polčasu bolo vyrovnané a v druhom už náš výkon bol o triedu lepší. Okrem gólov ešte dva razy sme nastrelili brvno,“ hodnotil domáci kouč Michal Poništ.

Momentálne majú Švošovčania na špici už plus sedem bodov na druhú Liptovskú Teplú.

„Ešte nič to neznamená, do konca súťaže zostáva šesť kôl. Nikto nám nedá nič zadarmo, naopak, na prvý tím sa každý chce vytiahnuť,“ tlmí prehnaný optimizmus M. Poništ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Liptovskom Jáne sa odohral divoký zápas, ktorý bol bohatý na karty, nie na góly Čítajte