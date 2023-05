Družstvo trénerky Ivety Bielikovej zažíva obdivuhodnú jazdu

Mestský basketbalový klub Ružomberok to nie je len extraligové družstvo žien, ktoré v rámci samostatného Slovenska, ako jediný tím spod Tatier, ani jednu sezónu neskončilo bez medaily, no takisto košaté mládežnícke podhubie.

RUŽOMBEROK. Určite za povšimnutie stojí doterajší príbeh družstva starších žiačok (U 15), ktoré vedie niekdajšia skvelá basketbalistka, olympionička Iveta Bieliková. Táto partia najprv s plným bodovým ziskom ovládla východnú skupinu ligovej súťaže a rovnako stopercentná bola aj v nadstavbovej skupine o 1. – 8. miesto.

„Je to úžasná bilancia. Dievčatá v aktuálnej sezóne odohrali 22 majstrovských stretnutí, všetky vyhrali a čo sa týka skóre, dostali sa na plus 1265 bodov. Samozrejme, všetkých nás to veľmi teší,“ konštatoval manažér družstva a asistent hlavnej trénerky Jozef Smolek.

V skupine východ mladé ružomberské basketbalistky, dvakrát zdolali aj Young Angels Košice, družstvo, ktoré pred rokom v U 14 získalo titul, a to doma 86:67 a na palubovke súperiek 62:60. Všetko nasvedčuje tomu, že práve „žabky“ z Koniarne a „anjelky“ sa pobijú o republikový trón.

Nadstavbu, do ktorej si tímy preniesla výsledky zo vzájomných duelov v základných skupinách, mladá Ruža zapichla dvomi parádnymi výsledkami vonku – BK AŠK Trnava zvalcovala 110:34 a Piešťanské Čajočky 91:34.