Na Liptove bude referendum, dôvodom je chystaná výstavba rezortu

Naplánovali ho na prvú júnovú sobotu.

GALOVANY. Liptovská obec Galovany sa nachádza blízko okresného Liptovského Mikuláša a neďaleko Liptovskej Mary. Nedávno už oficiálne rozbehli zmenu územného plánu, ktorá by dovoľovala v katastri obce stavať rezort.

Nemalo by ísť o klasický dovolenkový areál, developer sa chce zamerať na farmárčenie. Prezentuje, že majiteľom chce ponúknuť priestor na chov dobytka a pestovanie plodín.

Rozsiahle pozemky v katastri obce západne od jej zastavanej časti, vlastní súkromná spoločnosť Hájiky, jej majiteľmi sú, podľa verejne dostupných informácií z obchodného registra, liptovskomikulášske firmy Tatra Forest Slovakia a Dajbog 1. Konateľom spoločnosti je Ľubomír Kružliak.

Momentálne nie je možné na dvojkilometrovom páse poľnohospodárskej pôdy stavať. Nedovoľuje to územný plán. Obec sa pustila do jeho zmien. Pokiaľ by návrh prešiel cez úrady a zastupiteľstvo, pri Galovanoch by mohol vyrásť farmársky rezort s takmer 150 stavbami, budú to domy a hospodárske budovy.

Obyvateľom Galovian sa to ale nepáči. Kritizujú najmä to, že obec s nimi o zámere

O čo ide v pripravovaných zmenách a doplnkoch Zmeny územného plánu dovolia pôdu medzi Galovanmi a Gôtovanmi s rozlohou 36 hektárov zastavať v rozsahu 7,2 hektára rodinnými domami, rekreačnými chatami a hospodárskymi dvormi, respektíve farmami či usadlosťami. Umožňuje stavať v území aj salaš a kolibu. Na novej ploche bude po prijatí zmien možné postaviť 100 domov a 40 hospodárskych objektov. Časť územia bude možné využiť na občiansku vybavenosť. Predpokladá sa tu reštaurácia pre približne 100 ľudí, salaš s výrobou syra a agroturistikou, obchody s potravinami, suvenírmi, športovými potrebami, detskými ihriskami a oddychovými plochami.

nekomunikuje a nevysvetlila, prečo sa vôbec pustila do príprav zmien územného plánu. Obávajú sa najmä zvýšenej dopravnej záťaže, prístup k chystanému rezortu má viesť cez dedinu.

„Zmenu územného plánu inicioval majiteľ pozemkov. Myslíme si, že spolupráca je dobrý nápad, ale musí byť výhodná a akceptovateľná pre obe strany. Realizovaním zámeru hrozí, že sa z našej pokojnej obce stane prístupová cesta a servisné centrum pre novú obecnú časť,“ hovoria členovia petičného výboru Juraj Devečka a Martin Šlachta.

Rozhodnúť o zmene územného plánu by mali ľudia

Oznámenie o tom, čo obec chystá, našli náhodou na internetovej stránke obce začiatkom februára, začali zisťovať viac. Zorganizovali petíciu a iniciovali verejné stretnutie s obyvateľmi. Spracovali pripomienky a doručili ich obci.

Ako vysvetlil Martin Šlachta, člen petičného výboru, hlavný dôvod nesúhlasu je, že hlavný prístup do nového rezortu má viesť cez stred dediny. „Čas výstavby odhadujú na 10 až 15 rokov. V Galovanoch nemáme žiadne chodníky a cesta je úzka. Pre obec by to bola katastrofa,“ povedal.

Pridal sa aj Juraj Devečka. „Rodinné domy sú veľmi blízko hlavnej cesty, využívajú ju obyvatelia na peší presun na autobusové zastávky. Ďalším rizikom, ku ktorému chýba analýza, sú prípadné budúce povinnosti obce spojené so schválením tak rozsiahlej výstavby, ako je napríklad údržba príjazdovej cesty,“ povedal Devečka.

Príjem z podielových daní a nehnuteľností je podľa jeho slov pre obec zanedbateľný, ročne na daniach pri súčasných sadzbách a až po kompletnom ukončení výstavby obec získa približne deväťtisíc eur. Pre starousadlíkov podľa ich názoru z výstavby vyplynie omnoho viac negatív ako pozitív.