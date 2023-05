Liptovskí šachisti sa vrátili medzi slovenskú mládežnícku špičku

Liptovskí šachisti majú za sebou majstrovstvá Slovenska v rapid šachu, ktoré sa konali v Senci od 6. až do 8. mája.

LIPTOV. Liptovskí šachisti majú za sebou majstrovstvá Slovenska v rapid šachu, ktoré sa konali v Senci od 6. až do 8. mája.

Najvýraznejšou postavou z liptovského šachového mužstva bol Martin Gőllner, ktorý v kategórii chlapcov do 14 rokov získal plný počet bodov (7 bodov zo 7 partií) a stal majstrom Slovenska v rapid šachu.

O víťazstvo musel bojovať až do posledného kola. V priamom súboji o prvé miesto so Searom Sahidim (KŠN Bratislava) zvíťazil a svojho súpera odsunul na 3. miesto.

Medaila jej ušla o vlások

V kategórii dievčat do 12 rokov skončila na štvrtom mieste Júlia Nela Štricová. Medaila jej ušla v poslednom kole, v ktorom prehrala v priamom súboji o tretie miesto s Adelou Zvalovou z Nitry. Na piatom mieste skončil v kategórii do 8 rokov šesťročný Tomáš Hornáček. Získal 5 bodov zo siedmich partií. Takýto počet bodov získali šachisti od 3. do 5. miesta, mal však najhoršie pomocné hodnotenie. Dobre si viedli aj ďalší šachisti z Liptova.

V súťaži štvorčlenných družstiev mladších žiakov do 12 rokov skončili mladí šachisti z Liptova v zložení Alex Moravčík, Michal Procházka, Júlia Nela Štricová, Šimon Brnušák a Dávid Kluska na 7. mieste.

Ich mladší oddieloví kolegovia v B družstve Šimon Šotník, Viktória Lea Štricová, Tomáš Hornáček a Martin Procházka skončili na 14. mieste z 23 štartujúcich družstiev.

V súťaži družstiev starších žiakov do 16 rokov mužstvo Liptovskej šachovej školy v zložení Marek Tobias Janík, Martin Gőllner, Timea Haasová, Marián Jurky a Dávid Filo malo vyššie ambície.

Po úvodných výhrach v prvých troch kolách prišli tri prehry a nádeje na medailové umiestnenie sa rozplynuli. Rovnako skončili aj ich mladší kolegovia na 7. mieste z 26 družstiev.

Návrat ku špičke

Družstvo starších žiakov Liptovskej šachovej školy: Marek Tobias Janík, Martin Gőllner, Timea Haasová, Marián Jurky (tvárou k objektívu). (zdroj: Foto: (LŠŠ))

Po covidovom období sa šachistom z Liptovskej šachovej školy podarilo vrátiť medzi najlepších mladých šachistov Slovenska. Okrem skvelých výsledkov na MSR v rapid šachu doniesli medailu z aprílových majstrovstiev Slovenska v klasickom šachu, kde Tomáš Brnušák obsadil 3. miesto.