V siedmej lige okresného futbalu nie je nič rozhodnuté

Boj o šiestu ligu je medzi Palúdzkou a Ludrovou. Lisková doma brala len bod. Palúdzka si postrážila dvojgólové vedenie a tri body zostali doma. L. Kokave sa podarilo naplno zabodovať. Ludrová proti Iľanovu zakopla a musela sa uspokojiť len s bodom.

OŠK Lisková – TJ Partizán Ľubeľa 0:0

DOMÁCI: Pažítka – P. Vierik, Murín, Mrva, J. Durdík, M. Makovický (46. O. Kubala), D. Makovický, Šrobár (81. Sekan), Lauko (67. E. Vierik), Mihaľov (72. Camber), P. Kubala

HOSTIA: Benčo – Vyšný, Kinik, Tkáč, Turčiak (61. M. Hazucha), Žákovič, V. Tomek, Dunaj, Kurtulík (65. Hriadel), Šmigura, Bezák (76. M. Hazucha)

„V zápase proti Ľubeli sme chceli zabodovať za 3 body a odčiniť tak prehru z Liptovských Sliačov. Úvod zápasu bol veľmi svižný z oboch strán a hralo sa hore-dole. Postupom času obe mužstvá trošku ubrali nohu z plynu a hra strácala tempo. Hráči oboch celkov hrozili najmä zo štandardných situácii. V 25. minúte sa dostal do proti útoku domáci Marcel Makovický, ale namiesto strely na bránu volil prihrávku, ktorá nikoho nenašla. Do konca prvého polčasu sa už veľmi veľa zaujímavých šancí neudialo a do kabín sa odchádzalo za stavu 0:0. Druhý polčas bol o niečo lepší. Hralo sa viac po zemi. Tento zápas veľmi veľa gólových šancí nepriniesol. Ešte jedna zaujímavá šanca prišla na konci zápasu. V 88. minúte sa pekne uvoľnil Erik Vierik, ale s jeho strelou si brankár hostí poradil. Myslím si, že dnešný zápas sa skončil zaslúženou remízou. Chceme sa umiestniť na treťom mieste tak dúfam, že o týždeň v Iľanove sa nám podarí zabodovať naplno,“ informoval Matej Sekan, hráč Liskovej.

FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka – ŠK TJ Iskra Hrboltová 2:0 (2:0)

Góly: 26. a 32. Dunčko

DOMÁCI: Ieda – Živković, Psotný, Nishi (74. Haluška), Volaj (84. Koki), Arima, Gahura, Dunčko, Veščičík, Bartoš (57. Trnovský), Tkáč

HOSTIA: Sliacky – Lauko, Mlynár, Mišák, P. Likavčan, Maďarec (75. Sleziak), Kubica (46. Krivoš), Urban (58. Kozák), Katrák, Petro, Bistiak

„Hráči Palúdzky nastupovali na duel proti Hrboltovej s cieľom zvíťaziť a vrátiť sa tak do čela tabuľky 7. ligy. Od prvých minút pritlačili hostí do totálnej defenzívy, no nedokázali využiť niekoľko dobrých gólových príležitostí. Hostia sa dostávali do gólových príležitostí veľmi sporadicky, najväčšiu šancu mal Urban, no loptu napálil len do domáceho gólmana.