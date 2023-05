VI. Liga: Švošov a Liptovská Teplá s plným bodovým ziskom, Likavka zápas s Chlebnicami nezvládla

Švošov hostil Trstenú, ktorá prvý polčas hrýzla. L. Teplá jediným gólom rozhodla o zápase s Rabčou. Likavka nezvládla zápas v Chlebniciach.

V článku sa dočítate: Hodnotenie zápasu Švošov - Trstená,

ako hodnotí stav stretnutia Ján Kovalčík, tréner L. Teplej,

hodnotenie trénera Likavky na vysokú prehru s Chlebnicami.

TJ Oravan Rabča – OŠK RENOP Liptovská Teplá 0:1 (0:0)

Góly: 82. Milan, 200 divákov.

Hostia: Žiaran – Brtko, Milan, Kvasničák, M. Gejdoš, Sališ, T. Gejdoš, F. Gejdoš, Pažítka, Eliaš, Matula.

Druhý tím tabuľky na pôde konca tretej Rabče rozhodol zápas v 82. min. gólom Mareka Milana. „Pre nás je to super výsledok. Mal som len jedenásť chlapcov. Niektorí chýbali pre zranenia, ďalších nepustili pracovné povinnosti. Dlho na tabuli svietil bezgólový stav, no napokon po krásnej akcii sme skórovali. Potom to už chalani nejako ukočírovali. Vedel som, že nás nečaká nič ľahké. Rabča bojuje o záchranu, preto sa dalo čakať, že proti nám nastúpia aj rozhodcovia. Takže bol to súboj jedenástich proti štrnástim,“ hodnotil duel tréner Teplanov Ján Kovalčík.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ján Plávka, člen realizačného tímu Lúčky: Liptovský futbalový zväz je hrobárom dedinského futbalu na Liptove Čítajte

OŠK Švošov – FK Slovan Trstená 7:0 (2:0)

Góly: 3. a 81. Dauda, 44. Soumar, 49. Marcoň, 54. Š. Žiara (z 11 m), 68. Košinár, 83. vlastný (Jaroš), 100 divákov

Domáci: Holík – M. Žiara, K. Marcoň, Považský (46. S. Roštek), L. Drdák (68. Miľan), Vajdel, Dudko (46. Vrlík), Košinár, Soumar, Dauda (84. M. Roštek), Š. Žiara (84. Kulich).

Vedúci tím tabuľky napokon deviatu Trstenú deklasoval. Po úvodnej