Bývalý zjazdár Adrián Petruf tróni v juniorskej kategórii

Krátko po skončení sezóny 2022/2023 vyhlásila Slovenská volejbalová federácia najlepších hráčov v mužskej a ženskej kategórii, najlepších juniorov, trénerov, rozhodcov a kolektívy.

RUŽOMBEROK. Na slávnostnom večere v bratislavskom štúdiu L+S sa zúčastnil aj Ružomberčan Adrián Petruf. Dvojmetrový smečiar, ktorý predchádzajúci súťažný ročník bol hráčom fínskeho Hurrikaani Lolmaa, ovládol na 29. ročníku ankety kategóriu juniorov. „Z hodnoteného obdobia si najviac cením postup na európsky šampionát hráčov do 20 rokov, ktorý sa vlani v septembri konal v Taliansku, a so Svidníkom zlatú medailu z majstrovstiev Slovenska juniorov,“ uviedol chalan, ktorý s volejbalom začínal v Rachmaninke Liptovský Mikuláš. Tam si ho na jednom z turnajov všimli Svidníčania a stal sa ich kmeňovým hráčom. Už so staršími žiakmi tamojšej TJ Slávia získal majstrovský titul a v Niké extralige mužov hosťoval v Trenčíne.

Petruf sa síce narodil v Banskej Bystrici, ale od troch rokov vyrastal v Ružomberku. Jeho mama Dagmar (za slobodna Huťková) je bývalá slovenská reprezentantka v basketbale, ktorá štartovala aj na Olympijských hrách 2000 v Sydney. Adrián