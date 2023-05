Dve futbalové liptovské nádeje už obliekajú reprezentačný dres

Mladé futbalové želiezka v ohni snívajú o futbale v zahraničí.



LIPTOV. Popularita ženského futbalu neustále rastie. Viac populárny začína byť aj na Slovensku, kde dievčatá už od skorého veku začínajú s futbalom. Dve mladé nádeje nájdeme aj v Liptovskom Mikuláši.

Viktória Havalec a Lenka Plchová brázdia nielen klubové, ale aj reprezentačné ihriská.

Viktória Havalec má 15 rokov a hrá na poste hrotového útočníka za MFK Ružomberok. Futbalu sa venuje od deviatich rokov. Dostala sa k nemu cez kamarátov, ktorí hrávali futbal na rôznych ihriskách. Keď zistila, že má potenciál hrať futbal na súťažnej úrovni, rozhodla sa zapísať do klubu.

Obdivuje Austrálčanku Samanthu Kerr

Konkrétny futbalový vzor Viktória nemá, ale obdivuje Samanthu Kerr, austrálsku futbalovú hráčku.

„Samantha hrá na rovnakej pozícii ako ja. Snažím sa od nej priučiť a využiť to v mojej hre,“ povedala Viktória a dodala: „Snažím sa sledovať ženský aj mužský futbal, ale ženský nevysielajú až tak často ako mužský, preto viac sledujem mužský futbal. Ten je oveľa viac mediálne propagovaný ako ženský.“

Viktóriin kalendár je nabitý tréningmi, zápasmi a školou, no vždy si nájde čas zahrať si futbal s chalanmi, aby získala viac skúseností.

„Mužský futbal je rýchlejší, kontaktnejší a najmä na vyššej úrovni. S chalanmi sa snažím hrávať, keď si nájdem čas, ktorého nemám na rozdávanie,“ povedala Viktória.

Hoci dievčatá majú záujem o šport a popularita ženského futbalu stúpa, stále nie je na takej úrovni ako mužský futbal.

„Na Slovensku je oveľa zložitejšie hrávať za ženy ako za mužov. Muži síce majú oveľa väčšiu konkurenciu ako ženy, ale majú lepšie podmienky,“ myslí si Viktória. Preto podľa nej veľa dievčat odchádza hrať futbal do zahraničia, kde majú lepšie podmienky.

Takmer rok je členkou slovenskej reprezentácie

Viktória Havalec v reprezentácii. (zdroj: (SFZ))

Mladá futbalistka má pre-dispozície na akýkoľvek šport, ale naplno sa sústreďuje iba na futbal.

„Občas nazriem do sveta volejbalu, no nie je to preto, že by som ho chcela začať hrávať, ale tento šport ma baví,“ povedala Havalec.

Viktória je už skoro rok členkou slovenskej reprezentácie. Momentálne ju čaká zraz reprezentácie do 17 rokov.

„Koncom leta v roku 2022 som mala možnosť absolvovať UEFA Development v Chorvátsku s kategóriou U 15 dievčatá,“ povedala Havalec. Podmienky v reprezentácii sú podľa nej oveľa lepšie ako na klubovej úrovni.

Lenka Plchová, dirigentka reprezentačnej ofenzívy. (zdroj: (SFZ))

„V reprezentácii máme fyzioterapeutku, lekára a troch trénerov. Určite je to vyššia úroveň ako klubová. Práve vďaka takejto starostlivosti o hráčky dostávam väčší impulz k zlepšovaniu sa,“ povedala k reprezentácii Havalec. Zaujímalo nás, či máva pred zápasmi trému alebo stres.

„Stres mávam najmä pred dôležitými zápasmi. V klube je stresu už pomenej, ale v reprezentácii sa nájde stále,“ prezradila Viktória.

Hráva v strede, no nestratí sa ani na kraji

Pozícia hrotovej útočníčky nie je jediná, ktorú Viktória preferuje. Tréneri ju síce dávajú len do útoku, no nestratí sa ani na kraji.