Nikodém Šulík: Povolanie do A-mužstva nezáleží len na mne. Ak dostanem šancu, chopím sa jej

Mladý hokejista je nádejou mikulášskeho hokeja.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mladý hokejista Nikodém Šulík je kapitánom mikulášskych Drakov. Uplynulú sezónu sa im podarilo postúpiť senzačne do extraligy, kde sa pobijú s najlepšími juniormi na Slovensku. Momentálne trénuje individuálne a na novú sezónu sa teší.

V uplynulej sezóne sa vám podarilo postúpiť do extraligy. Bol to váš cieľ?

Áno. Už od zo začiatku prípravy to tréneri aj hráči deklarovali. Vedeli sme, že máme kvalitné mužstvo. Na túto ligu sme sa stretli veľmi staré mužstvo, keby sa nám nepodarilo postúpiť, určite by vo všetkých nás nastalo veľké sklamanie. Z jedenástich chalanov, ktorí sú ročník 2003, si klub môže nechať len dvoch. Uvidíme, ako to všetko dopadne.

Výkonmi ste potvrdili, že rolu kapitána máte právom. Myslíte si, že nadišiel čas, aby vás A-mužstvo povolalo?

To je ťažká otázka. Určite by to bolo pekné, no nezávisí to len odo mňa. Myslím si, že svojimi výkonmi by som sa svojím spôsobom v A-mužstve dokázal uchytiť. Záleží na tom, či mi niekto poskytne šancu alebo nie.

Majú tréneri rovnaký názor ako vy?

Myslím si, že áno. Presadiť sa dokážem, ale momentálne mi chýba ešte niekoľko dôležitých vecí v mojej hre, aby som sa mohol stať právoplatným hráčom A-mužstva. Môj fyzický fond je trochu nižší oproti niektorým hráčom v mužskej kategórii, na tom potrebujem zapracovať. Niektoré herné návyky, ktoré mám z nižších ročníkov, som ešte neodstránil. Ide najmä o zbytočné premiešanie puku a zlé spracovanie prihrávky. To sú moje rezervy, týchto nedostatkov sa snažím zbaviť.

Máte hokejový vzor?

Zo začiatku kariéry to bol Alexander Ovečkin, ruský útočník, ktorý bol známy najmä strieľaním gólov. Postupom času, ako som sa formoval ja a môj herný štýl, tak to začal byť Brad Marchand. Z novších hráčov je to Matthew Tkachuk. Ich herný štýl sa mi veľmi páči a snažím sa ich napodobniť.