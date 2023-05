Hybe, Hybe, nepodľahlo vlastnej chybe a nasledujúcu sezónu si zahrá siedmu ligu

Hubová hostila Hybe. Bobrovec si vychutnal Východnú. Lúčky predviedli spanilú jazdu v Beňadikovej. 8. liga pozná víťaza.

TJ Poľana Hubová – TJ Tatran Hybe 1:2 (1:1)

Góly: 42. Čudrnák – 21. Buša, 46. Ťapaják (z 11m)

Hybe oslavuje postup do 7. ligy. V Hubovej to ale nemali hráči Hýb vôbec ľahké. V 21. minúte otvoril skóre Lukáš Buša z Hýb. V 42. minúte vyrovnal Jozef Čudrnák a do polčasu sa tak šlo za nerozhodného stavu. V úvode druhého polčasu sa presadil Dominik Ťapaják a Hybe viedlo 2:1. Zápas si postrážili a tešia sa z postupu. „Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Našťastie sme ho zvládli a môžme oslavovať postup,“ povedal Zdenko Michalides, člen mužstva Hybe.

ŠK Bobrovec – TJ Družstevník Východná 6:0 (5:0)

Góly: 10.,43. a 45. F. Danko, 18. a 25. Simonka, 70. Gajan

Súboj deviateho so siedmym priniesol dominatný výsledok pre Bobrovec.