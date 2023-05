Zo zaváhania Ludrovej ťaží najmä Palúdzka

V siedmej lige si znepríjemnili súboj o prvé miesto hráči Ludrovej. Kokava odchádzala zo Sliačov len s bodom a s hrdinským Soukupom v bráne. V Iľanove videli diváci bezgólový zápas.

ŠK TJ Iskra Hrboltová – OŠK Ludrová 2:1 (1:1)

Góly: 24. a 70. Petro (1 z 11m) – 21. Kučera

DOMÁCI: Kmeť – Mlynár, P. Likavčan, Maďarec, Urban, Katrák (85. Šiška), Petro, Bistiak (82. Sliacky), A. Krivoš, M. Krivoš, A. Likavčan (46. Kozák)

HOSTIA: Mrnčo – M. Uram, Kučera (25. Oravec), Kmeť, Chovan (85. Kurajda), Múdry, Záchej, Prúcha, Droppa, E. Janovec (56. L. Janovec), Lazík

Ludrová, ktorá bojuje o postup do šiestej ligy, zaváhala na ihrisku Hrboltovej. Už v 21. minúte rozvlnil sieť hráč hostí Marko Kučera, ktorý sa ale zranil a musel vynútene striedať.

„Po zranení Marka Kučeru sa mužstvo nedokázalo koncentrovať. Nejako nás to rozhádzalo a nedokázali sme sa sústrediť. Hrboltová to využila,“ povedal smutný tréner Ludrovej Martin Chmela.

V 24. minúte vyrovnal Radovan Petro z pokutového kopu. Do polčasovej prestávky sa tak šlo za nerozhodného stavu.

„Do zápasu sme nastupovali len s dvoma obrancami. Musel som ku koncu nastúpiť aj ja,“ povedal úsmevne Milan Krivoš, tréner Hrboltovej.

Druhý polčas bol v réžii Hrboltovej, ktorá ťažila z vynúteného striedania Marka Kučeru.

„Mali sme viac šancí my, bohužiaľ, premenili sme len jednu z nich,“ dodal Krivoš.

V 70. minúte pridal svoj druhý gól zápasu Petro a Hrboltová tak prekvapivo zvíťazila nad Ludrovou 2:1.

1. OFC Liptovské Sliače – TJ Družstevník Liptovská Kokava 1:1 (1:1)

Góly: 45. Jaroš – 31. Račko

DOMÁCI: Hadač – Jaroš, R. Mikulec, Huntoš, Sleziak (83. Mataj), M. Gejdoš, Moravčík, Hanula (82. Kelčík), Frič, Demčo, E. Mikulec

HOSTIA: Soukup – Ďuriš (46. Tarageľ), Porubän, Š. Majstrák, Kuchárik, J. Harich, Račko, Taragel, M. Majstrák, Kapitáň, Maga

Liptovská Kokava pricestovala do L. Sliačov vyhrať a priniesť domov tri cenné body. Vedeli, že hrajú u kvalitného súpera, ale že sa nájde šanca, keď sa im podarí uspieť.

Začiatok zápasu bol v réžii domáceho mužstva, no Liptovská Kokava skórovala ako prvá, po peknej kombinácii zakončoval Matúš Račko.

„Domáci si vytvorili v prvom polčase dobré šance. Niektoré zbrklo zahodili a pri niektorých nás podržal skvelý brankár Soukup,“ povedal po zápase Jaroslav Pozor, predseda L. Kokavy.

L. Kokavu gól nabudil, začali viac behať a boli bojovnejší.

Sliačom sa v 34. minúte naskytla šanca vyrovnať, ale po spornej penalte Erik Mikulec z L. Sliačov nepremenil.

„Áno, penalta bola sporná, rozhodca to odpískal a musíme to rešpektovať. Opäť musím pochváliť skvelého brankára Soukupa, ktorý penaltu zlikvidoval,“ povedal Jaroslav Pozor o spornom momente z 34. minúty.

L. Sliačom sa nakoniec podarilo streliť vyrovnávajúci gól do šatne Kokavy. Druhý polčas už góly nepriniesol, a tak si tímy body delili.

TJ Iľanovo – OŠK Lisková 0:0

DOMÁCI: Debnár – Droppa, Ďuraj, Kráľ, Žiaran, Burdel (61. Baláž), Maliňák (69. Devečka), Kandera, Mikuláš (80. Krajčuška), J. Sedliak, Ochodnický

HOSTIA: Pažítka – P. Vierik, Murín, Mrva, J. Durdík, D. Makovický, Šrobár, Blaško, Domiter – Camber (64. Kubala), Sekan (70. E. Vierik)