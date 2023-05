Martin Dauda hetrikom proti Sučanom zažiaril

V šiestej lige ide do tuhého. Švošov sa prvý polčas s Sučanmi trápil. L. Teplá nenechala nič na náhodu. Likavka po siedmych kolách s plným bodovým ziskom.

V článku sa dočítate: Hodnotenie zápasu Sučany - Švošov, prečo bol po zápase spokojný Ján Kovalčík, tréner L. Teplej, zhodnotenie ťažkého zápasu v Likavke.

FO Tatran Sučany – OŠK Švošov 1:3 (1:0)

Góly: 45. Zelienka (z 11 m) – 58., 61. a 69. Dauda, 150 divákov.

Hostia:: Holík – M. Žiara, Marcoň, D, Žiara, S. Roštek, Vajdel, Dudko (46. Vrlík), Košinár, Soumar (85. Miľan), Dauda (87. M. Roštek), Š. Žiara.

Medzi poslednými Sučanmi a prvým Švošovom bol do nedele 43-bodový rozdiel, lenže do prestávky to na ihrisku nebolo vôbec vidno. Favorit prehrával 0:1 a až v druhej polke výsledok preklopil.

„Prvý polčas sme opäť odohrali veľmi zle. Bolo to bez pohybu, tak ako pred týždňom. Domáci v tejto časti mali na vrch. Po zmene strán naše mužstvo už vybehlo v úplne inom formáte. Hetrikom Martina Daudu sme po brejkových situáciách rozhodli. Prvá polovica však musí byť pre nás výstrahou. Avšak za druhú si chlapci zaslúžia pochvalu,“ povedal k stretnutiu tréner hostí Michal Poništ.

Najlepší hráč: Martin Dauda.

OŠK RENOP Liptovská Teplá – FK Slovan Trstená 4:0 (1:0)

Góly: 38. Penjak, 50. T. Gejdoš, 77. Sališ, 84. Macík (z 11 m), 80 divákov.

Domáci: Žiaran – Brtko (63. F. Gejdoš), Slovák, Penjak, Kvasničák, M. Gejdoš, Sališ, T. Gejdoš, Macík, Pažítka, Eliaš.