Bokroš: Ani peniaze mi nestoja za to, aby som pokračoval v Mikuláši, kde robia takéto rozhodnutia

Hokej v Mikuláši prechádza veľkými zmenami.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V uplynulej sezóne sa podarilo Liptovskému Mikulášu zachrániť v hokejovej extralige. Vykúpenie prišlo v posledných zápasoch, no práve v záverečnom zápase ho delil len gól od pomýšľania na play – off. Veľkú zásluhu na záchrane mal aj Ernest Bokroš, ktorý po zmene majiteľa klubu už nie je hlavným trénerom A-mužstva.

Ako hodnotíte pôsobenie v Liptovskom Mikuláši?

Veľmi pozitívne. Hlavnú športovú úlohu, ktorú sme mali danú spolu s kolegom Martinom Hrnčárom, sme docielili. Podarilo sa nám zachrániť mikulášsky hokej do ďalšej extraligovej sezóny. Vieme dobre, že sa hokej v Mikuláši nachádzal v tabuľkových priečkach na vypadnutie. Po našom príchode si myslím, že výsledky aj hra sa rapídne zmenili. Posunuli sme sa v tabuľke do bezpečnejšieho miesta, aj keď sme o to bojovali dokonca.

Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku a prísť trénovať Liptovský Mikuláš?

Jednoznačne to bol Ján Michalík, s ktorým mám veľmi dobrý vzťah. Poznáme sa už dlhšie. Je to korektný a slušný človek. On ma presvedčil, aby som prišiel pomôcť. Cítil, že výmena trénerov bola nevyhnutná.

Nechcem sa k trénerom predo mnou nejako vyjadrovať, ale boli to tréneri, ktorí začínali a mali veľmi ťažkú sezónu na prvý rok. Odviedli v Mikuláši kus dobrej roboty. Chcelo to skúsenejšieho trénera.

Rozhodnutie nepokračovať v trénerskej pozícii bolo vaše alebo niekoho iného?