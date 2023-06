Palúdzka má všetko vo vlastných rukách

Víkend v siedmej lige priniesol 13 strelených gólov Ludrovej. Palúdzka má vo vlastných rukách postup. Lisková hostila Hrboltovú. L. Kokava nebola spokojná s hlavným arbitrom.

OŠK Lisková – ŠK TJ Iskra Hrboltová 1:0 (0:0)

Góly: 82. P. Kubala

DOMÁCI: J. Makovický – P. Vierik, Šiška, Mrva, Blaško, J. Durdík, D. Makovický, Lauko (30. O. Kubala), Fúra, Šrobár (46. E. Vierik), P. Kubala (87. Sekan)

HOSTIA: Kmeť – Likavčan, Mišák, Krivoš, Minda (46. T. Huntoš), Maďarec, Urban (54. P. Huntoš), Sleziak (67. Kubica), Petro, Bistiak (74. Šiška), Kozák (80. Kubačák)

V predposlednom domácom zápase sezóny 2022/23 pricestovala do Liskovej, Hrboltová. Úvod zápasu patril hosťom, ktorí boli na lopte viac agresívni a pôsobili väčšou aktivitou ako domáci. Prvý polčas neponúkol oku lahodiaci futbal a veľké šance si nevypracovalo ani jedno mužstvo. Po prestávke to už bolo o niečo lepšie. Hrboltovú pritlačila Lisková na ich polovicu a dostávala sa aj do zaujímavých príležitostí. V 52. minúte mal dobrú možnosť na skórovanie domáci Erik Vierik, ale namiesto strely z prvej ešte vymýšľal a dostal sa do uhla, odkiaľ už netrafil priestor hosťujúcej brány. Hostia mali nebezpečné brejky. Hosťujúci Huntoš hlavou netrafil bránu. V 70. minúte mal dobrú šancu Oliver Kubala, ale loptu doťahoval, a tak sa mu nepodarilo kvalitnejšie vystreliť. V 75. minúte mal znova spomínaný Kubala gól na kopačke, ale z dobrej pozície prestrelil bránu. V 82. minúte prišlo gólové vykúpenie, a tak sa konečne po 180 minútach podarilo streliť gól. Kvalitný center poslal Fúra na hlavu Paťa Kubalu, ktorý rozjasal domácich fanúšikov. Hneď po góle mali obrovskú šancu hostia, keď Huntoš postupoval sám na Makovického a ten výborným zákrokom zabránil gólu.

Hostia mali ešte jednu veľkú šancu v 90. minúte, ale Šiška vykopol loptu z bránky.

„Dnešný zápas nebol najlepší, ale tri body ostali na domácej pôde a to je najdôležitejšie. Hrboltová ma prekvapila svojím výkonom, hrali dosť organizovane a obetavo, ich postavenie v tabuľke nezodpovedá ich futbalu. Čakajú nás ešte dva zápasy a verím, že sa nám podarí splniť náš cieľ – a to je tretie miesto,“ povedal Matej Sekan, hráč Liskovej.

„Súperovi sme podľahli najtesnejším rozdielom. Bol to celkom vyrovnaný zápas s miernou prevahou domácich. Zápas sme si prehrali na samom konci. Mohli sme skóre otočiť. Mali sme dve čisté šance, bohužiaľ, nepadlo to do brány,“ povedal Milan Krivoš, tréner Hrboltovej.

Ďalej sa dočítate: Kompletný priebeh zápasu Palúdzka - L. Lúžna, čo sa to dialo v Ludrovej, Nespokojní hráči L. Kokava s nadstaveným časom, ostatné výsledky.

FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka – OFK Liptovská Lúžna 6:1 (3:1)

Góly: 3. a 30. Dunčko, 34. Kokavec, 50. a 58. Volaj, 83. Nishi – 9. Glemba

DOMÁCI: Ieda – Kokavec, Živković, Nishi, Volaj (62. Trnovský), Gahura (81. Veščičík), Dunčko (89. Koki), Štulrajter, Pastva (70. Bartoš), Tkáč, Glemba

HOSTIA: Silvester – Glemba, Vierik, Kurpaš, Kajda (75. Veselovský), Fongus, Sokol, Targoš, Švanda (66. Brezniak), Chamaj, Soják (46. Weiss)

Futbalisti Palúdzky vstúpili do zápasu proti súperovi z Liptovskej Lúžnej úspešne, už v 3. minúte neudržal hosťujúci gólman Silvester strelu domáceho kanoniera