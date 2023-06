Švošov sa s predstihom stal víťazom šiestej ligy

Vo Švošove po záverečnom hvizde vypukli oslavy. Likavka zdevastovala Trstenú.

Švošovskí futbalisti sa tešia z postupu do piatej ligy. (Zdroj: Lucia Hrdinová)

OŠK Švošov – OŠK RENOP Liptovská Teplá 2:0 (0:0)

Góly: 67. Dauda, 83. Š. Žiara, 470 divákov.

Domáci: Žihlavník – M. Žiara, Marcoň, S. Roštek, Vajdel, Košinár, L. Drdák (57. Vrlík), T. Drdák (46. Dudko), Soumar (90. Miľan), Dauda (83. D. Žiara), Š. Žiara (83. M. Gerec).

Hostia: Žiaran – Brtko, Slovák, Penjak (87. Pažítka), Milan, M. Gejdoš, Sališ, T. Gejdoš, Macík (87. F. Gejdoš), Eliaš, Matula.

Po súboji prvého a druhého tímu tabuľky pred poslednými dvomi kolami má vedúci Švošov plus desať bodov na druhú Liptovskú Teplú, a tak s predstihom sa stal víťazom súťaže. Po zápase mu šéf Stredoslovenského futbalového zväzu Stanislav Neuschl odovzdal aj pohár. „Už oslavujeme historický úspech švošovského futbalu, naplno si to užívame.“ To boli prvé slová domáceho trénera Michala Poništa po našom oslovení.

„Od 44. min. sme hrali bez vylúčeného Zdenka Marcoňa. Chalani, hoci v desiatich, po prestávke proti kvalitnému súperovi predviedli neskutočný výkon, podmurovaný obrovskou obetavosťou. Výsledkom boli dva góly. Za druhý polčas musím svoj tím len chváliť, bola to naša najlepšia štyridsaťpäťminútovka v tejto sezóne,“ nezakrýval ohromné nadšenie M. Poništ.

Teplania v role nováčika skončia druhí, keď aj v sobotu ukázali svoju silu. „Začiatok bol trochu opatrný. V úvodnej polovici údajne druholigový rozhodca robil chyby na obe strany, pričom vôbec nemal dianie na ihrisku pod kontrolou. Prvá šanca bola na našej strane, keď Peter Sališ išiel sám na brankára, ktorý ho vychytal. Mysleli sme si, že v druhom polčase zúročíme početnú prevahu. Bol to však Švošov, ktorý sa dvakrát utrhol a skóroval,“ povedal k stretnutiu kormidelník hostí Ján Kovalčík.