Ľudia upratovali škody po medveďoch. Toto sme tu ešte nemali, hovoria (FOTO)

Ľudia sa boja. Ružomberský cintorín atakujú zvieratá dlhodobo.

RUŽOMBEROK. Alena Priesolová chodí na ružomberský cintorín 30 rokov. Má tam pochovaného muža. „Bojujeme so srnkami, jeleňmi. Keď dáme na hrob živé kvety, do rána zostanú len obhrzyzené stonky. A teraz medvede. To nás už načisto dostalo,“ povedala, keď videla spúšť, ktorú po sebe nechali medvede na ružomberskom mestskom cintoríne.

„Celý je hore nohami. Aj urnový háj,“ povedala vdova.

Ružomberský mestský cintorín začali navštevovať medvede. Tým chutí obsah kahancov. „Všetko bolo dohryzené, vosk porozlievaný po hroboch. Katastrofa, čo tam medvede porobili,“ opísala.

Vzhľadom na udalosti mesto Ružomberok zatvorilo mestský cintorín od siedmej hodiny večer a otvára ho o ôsmej ráno. Podľa predbežných informácií by mali cintorín navštevovať približne štyri medvede.

Medvede sú najmenej štyri

Mesto kontaktovalo zásahový tím pre medveďa hnedého. Jeho členovia cintorín v noci strážili a snažili sa medvede streľbou z plynovej pištole odplašiť.

Cintorín sa nachádza v blízkosti lesa, ten zas susedí s Hrabovskou dolinou, odkiaľ hlásia ľudia pravidelne strety s medveďmi. Aj v okolí mestského cintorína už bolo vidieť medvede. Pred štyrmi rokmi obehlo Slovensko video s medveďmi, ktoré utekajú po ružomberských uliciach. Video vzniklo práve v blízkosti cintorína, no priamo naň si medvede nikdy netrúfli.