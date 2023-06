Ministerstvo zdravotníctva chce zrušiť detskú pohotovosť v Ružomberku

Rodičia budú musieť s deťmi dochádzať do susedného mesta.

Šéfredaktorka - MY Liptov

LIPTOV. „Ak nič neurobíme, behom dvoch rokov nám ambulantná sféra skolabuje,“ povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo plán zmeny fungovania ambulantnej pohotovostnej siete. Jednou zo zmien je skrátenie hodín. Kým dosiaľ pohotovosti fungovali od 16. do 22. hodiny, po novom budú otvorené do 20. hodiny večer.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Viac ako polovica liptovskomikulášskych pediatrov je v dôchodkovom veku Čítajte

Ministerstvo zároveň hovorí o potrebe zredukovania ich počtu. Dôvodom je nedostatok lekárov, ich vek a pracovná záťaž. Takmer polovica detských lekárov na Slovensku je v dôchodkovom veku.

Okres má kritický nedostatok pediatrov

Zmeny budú postupné a podľa zámeru, o ktorom informovalo ministerstvo, by sa mali dotknúť aj Ružomberka. Tam je problém s nedostatkom lekárov pre detskú pohotovosť dlhodobý. Od leta budúceho roka by mala pohotovosť zaniknúť a rodičia detí z ružomberského okresu budú musieť cestovať na pohotovosť do Dolného Kubína.