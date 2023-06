Ružomberský primátor žiada regulačný odstrel medveďa

Obyvatelia mesta chystajú petíciu. Hovoria, že situácia je neúnosná.

RUŽOMBEROK. Mesto Ružomberok je v ostatných dňoch v centre pozornosti, na tamojší cintorín chodia v noci medvede. Tým vonia obsah horiacich sviec. Z rozborov vyplynulo, že obsahujú prímes bravčového a hovädzieho loja.

Nie je to prvý raz, ako sa liptovské mesto dostalo do médií v súvislosti s prítomnosťou medveďa. Ružomberok má s medveďmi problémy dlhodobo.

Plašením medvede vytlačia inde

Medvede sa na ružomberský cintorín naučili chodiť a nechávajú za sebou hotovú spúšť, rozhryzené kahance, voskom obliate hroby, rozbité vázy a zničené svietniky.

Mesto zatvorilo cintorín v nočných hodinách a vyzvalo verejnosť, aby nezapaľovala na hroboch blízkych sviečky.

Privolaný zásahový tím pre medveďa hnedého skonštatoval, že na cintorín chodia najmenej štyri medvede, no pravdepodobne ich bude viac. V noci sa ich snažia odplašiť.

Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň to nepovažuje za dostatočné. Plašením totiž medvede vytlačia do iných častí mesta, napríklad do neďalekej navštevovanej Hrabovskej doliny, či blízkeho sídliska Klačno, ktoré je najľudnatejšie v okrese.