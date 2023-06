Medvede z ružomberského cintorína usmrtia

Cieľom je podľa ministerstva odstrániť konkrétne medvede, ktoré ohrozujú zdravie a životy ľudí.

RUŽOMBEROK. Je rozhodnuté. Medvede, ktoré navštevujú v nočných hodinách hlavný ružomberský cintorín, usmrtia. Nepomohlo ani plašenie, medvede sa na cintorín pravidelne vracali, lákajú ich najmä náplne do kahancov. Tie majú príbeh bravčového a hovädzieho loja.

Hoci mesto vydalo odporúčanie, aby ľudia na cintoríne sviečky nepálili, medvede sa vracali. Pri tom, ako hodovali na náplniach, nechávali za sebou spúšť, poškodené náhrobné kamene, trus. Mesto cintorín na noc uzavrelo a hliadkovať tam chodil Zásahový tím pre medveďa hnedeého zo Štátnej ochrany prírody. Ten zistil, že na cintorín chodia prinajmenšom štyri medvede, samica s dvoma mladými a jeden samec. No je vysoko pravdepodobné, že ich na cintorín chodí viac.

Plašenie medvede neodohnalo, a ak áno, medvede si to namierili do susedných obývaných častí mesta, napríklad do Hrabovskej doliny alebo do blízkosti sídliska Klačno. Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň adresoval v súvislosti s medveďmi list ministrovi životného prostredia Milanovi Chrenkovi, kde ho vyzval na definitívne riešenie. Tým je, podľa primátora, odstrel problémových medveďov. Ministra zároveň požiadal, aby sa Slovenská republika pridala k európskym krajinám, ktoré žiadajú o výnimku na povolenie regulačného odstrelu medveďa hnedého. Zviera chránia európske zákony a jeho odstrel je možný len v mimoriadnych situáciách, keď nie je možné iné riešenie.

Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že pripravuje usmrtenie problémových medveďov. Šlo by o najvyšší počet medveďov eutanazovaných súčasne, zásahový tím dosiaľ eutanazoval v prípade potreby jedného, nanajvýš dvoch medveďov.

"Profesionáli zo zásahového tímu aktuálne vykonávajú procesné kroky, vedúce k usmrteniu konkrétnych problémových jedincov. Cieľom je odstrániť konkrétne medvede, ktoré ohrozujú zdravie a životy ľudí," povedal Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia.