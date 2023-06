Tréneri mládeže: Keď dieťa spadne, treba mu podať pomocnú ruku, nie za neho vstať

Cieľom akadémie je pomáhať učiteľom, nie nahrádzať ich prácu telocvikárov. Ich program je pre žiakov doplnkový k ich bežným aktivitám.

LIPTOV. Kids Fun Academy vzniklo v roku 2017. Projekt založil Juraj Sabol v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou myšlienkou projektu je rozšírenie základného pohybu u detí v škôlke.

„Ak sa podarí nasmerovať dieťa k základným cvikom vo veku, keď navštevuje škôlku, má lepšiu štartovaciu čiaru do budúcna, či už v športe alebo v živote,“ začal rozhovor Peter Dudko, ktorý pôsobí ako koordinátor v Kids Fun Academy.

Na prelome rokov 2019/2020 oslovil zakladateľ Juraj Sabol práve Dudka s nápadom, že by chceli rozšíriť svoj projekt aj medzi škôlky v Ružomberku a okolí.

„Začínali sme v dvoch materských škôlkach, sľubne sme sa rozbiehali, no prišla pandémia, škôlky sa zavreli a všetko sa prerušilo,“ povedal Dudko.

Od pomalého ustupovania pandémie sa pandemické opatrenia zvoľňovali a škôlky sa otvorili opäť. V roku 2021 pokračovali v štyroch škôlkach.

„Veľký skok prišiel v roku 2022, keď nás oslovilo mesto Ružomberok s tým, že by sme spoločne vytvorili pilotný projekt a rozšírili našu akadémiu do viacerých škôlok na okolí. Vyskúšali sme a uchytili sa,“ povedal Dudko.

Ich sieť tvorí 270 detí v 14 materských škôlkach z toho je desať mestských, tri súkromné a jedna sa nachádza v Liptovskej Štiavnici.

Hierarchia trénerov

Akadémia funguje v ôsmich mestách na Slovensku. Zakladateľ je Sabol, ktorý zároveň pôsobí ako štatutár.

„Každé mesto má svojho koordinátora a šéftrénera. Ja som šéftréner a koordinátor pre Ružomberok. Šéftréneri a koordinátori si vyberajú trénerov podľa počtu detí. Snažím sa vyberať ľudí, ktorí majú buď vysokú školu alebo sú licencovanými trénermi,“ povedal Dudko.

Nájdu sa aj tréneri, ktorí sú ešte len študenti, no hlavný tréner musí mať vzdelanie na to, aby mohol pracovať v športe s deťmi.

Peter Dudko povedal, že v Ružomberku nie je jediný šéftréner. „Šéftréner je aj bývalý hráč MFK Ružomberok Jakub Kudlička, v mojom tíme sa nájdu aj tri dievčatá, ktoré sú trénerkami,“ povedal Dudko o svojom trénerskom kolektíve.

„Stáva sa nám, že nás materské školy oslovujú samé, no vždy vyšleme prvotný signál my. Oslovujeme riaditeľov škôl, zriaďovateľov škôl, pretože niektoré materské školy sú spojené zo základnými. Vždy je iniciatíva od nás, potom je to všetko len o dohode,“ povedal Dudko.

Prvé ohlasy

Dudko povedal, že boli škôlky, v ktorých skúsili predstaviť ich projekt, ale záujem nebol. „Je to normálne, nikoho nechceme nútiť alebo sa niekomu vnucovať na silu. Vo väčšine prípadov sa nám stalo, že škôlky hneď po oslovení mali okamžitý záujem. Nájdu sa aj prípady materských škôl, ktoré boli zo začiatku skeptické ale po roku sa ich názor zmenil,“ povedal Dudko.

Deti sa hýbu čoraz menej

S príchodom počítačov či telefónov, nie je detská pozornosť vo voľnom čase upriamená len na pohyb či šport.

„Registrujeme menší záujem o šport, no je to normálne. Nie každý rodič chce, aby mu dieťa športovalo. Je dobré, aby malo dieťa základ, na ktorom môže rásť.“

Ďalej sa dozviete: Aké sú ohlasy rodičov na akadémiu,

prečo sa rozhodli začať s projektom,

okrem materských škôl sa do projektu zapájajú aj základné školy, v čom je problém?

prečo je potrebné prispôsobiť sa všetkým deťom?

ako vyzerá harmonogram pre škôlky,

ako detí reagujú na úrazy,

prečo je dôležitá zdravá súťaživosť.

Ohlasy rodičov

„Robíme to najmä pre deti,“ bola odpoveď mladého trénera Dudka. Čím viac detí, tým viac rodičov a viac názorov.