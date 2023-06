Nemocnica má nedostatok krvnej skupiny 0

Odbery sú pravidelne každý utorok a štvrtok.

Šéfredaktorka - MY Liptov

RUŽOMBEROK. Vojenská nemocnica v Ružomberku má nedostatok krvi. Problémom je najmä skrvá skupina 0 Rh faktor negativ.

„Vzhľadom k aktuálnemu nedostatku krvi, hlavne krvnej skupiny O Rh negativ a zároveň v spojení so Svetovým dňom darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna, prosíme o podporu a pomoc pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti, do ktorej neodmysliteľne patrí aj liečba transfúznymi liekmi,“ povedala Nikola Bystričanová, hovorkyňa ružomberskej nemocnice.

Spresnila, že odbery sú pravidelne každý utorok a štvrtok. „Najbližšie teda 13. a 15. júna, kedy berieme všetky krvné skupiny, prednostne O Rh negativ.“

Aby zabezpečili plynulý chod odberov, darcov objednávajú na presný čas. „V prípade ochoty darovať preto prosíme verejnosť, aby sa objednávala na tel. čísle 044/4382401 (kancelária KHaT), a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod,“ uzavrela Bystričanová.