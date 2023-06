S kočíkom nie, v nosiči áno. Poradíme, ako sa pripraviť na návštevu jaskyne s malými deťmi

Nosič je do jaskyne vhodnejší ako rodičovská náruč.

LIPTOV. Otázky o tom, aké sú pravidlá pre návštevu jaskyne s deťmi, sú pre jaskyniarov jedni z najčastejších. Rodičia by mali mať v prvom rade na pamäti, že prehliadkové trasy sú väčšinou náročnejšie a so schodmi. Z trasy sa nedá vrátiť, musia ju prejsť celú.

Aby sa prehliadka fascinujúceho podzemného sveta vyzdobeného vodopádmi, jazierkami a kvapľami nezmenila na horor, rodičia by si mali overiť prehliadkové trasy a zvážiť, či prechádzku v podzemí ich deti zvládnu.

Do šesť rokov je vstup zadarmo

Vstup do jaskýň platia rodičia za deti od šesť rokov. Môže sa zdať, akoby mladšie deti do jaskyne nemohli, no nie je to pravda. Deti do šesť rokov majú vstup zadarmo.

Správa slovenských jaskýň ponúka vstup do trinástich sprístupnených jaskýň, tri sú na Liptove. Momentálne prebieha v najnavštevovanejšej Demänovskej jaskyni slobody rekonštrukcia, pre verejnosť je zatvorená.

Jaskyniari evidujú zvýšený záujem o návštevy jaskýň s malými deťmi do štyroch rokov, rodičia sa pýtajú, či s deťmi do jaskyne smú.

V článku sa dočítate: Ktoré jaskyne sú ideálne pre malé deti,

do ktorej jaskyne deti do 6 rokov nepustia,

prečo nemusí byť dobrý nápad, keď sa rodičia spoliehajú, že deti odnesú na rukách,

čo treba zobrať na návštevu náročnejšej jaskyne,

prečo je lepšie návštevu jaskýň zvážiť s plačlivými deťmi.

Návštevy možno podľa ich rád rozdeliť do troch skupín, nejde len o samotnú prehliadku jaskyne, ale aj prístup k nej od parkoviska.

Ideálne sú pre deti Važecká a Bystrianska jaskyňa