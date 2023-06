Likavka v prestrelke s Liptovskou Teplou úspešná

Likavka v ťažkom súboji porazila L. Teplú. Švošov utrpel v Bystričke prehru.

OŠK Likavka – OŠK RENOP Liptovská Teplá 4:3 (0:2)

Góly: 53. Pindura (z 11 m), 58. Chorváth, 67. Volf, 85. vlastný (Kvasničák) – 6. a 43. Brtko, 73. Macík, 350 divákov.

Domáci: Drígeľ – Trnka (70. Kohút), Hančík, Gallo, Tarač (77. Brtko), Lukáč, Klačko, Baláž, Pindura, Alexa (46. Chorváth), Volf.

Hostia: Žiaran – Brtko, Slovák, Penjak (85. Eliáš), Milan, Kvasničák, M. Gejdoš, Marton (76. F. Gejdoš), Macík, Pažítka, Matula.

Pod hradom Likava sa zrodil dosť nečakaný, ale spravodlivý výsledok. Domáci sa vytiahli na favorita. „Už v prvom polčase chlapci mali veľa šancí. Kým naše zostali nevyužité, súper z dvoch brejkov odskočil na 0:2. V druhej polovici, aj po jednom vystriedaní, sme viac stavili na útok. Podarilo sa nám výsledok otočiť na 3:2, hostia ešte vyrovnali, ale posledné slovo patrilo môjmu mužstvu. Bol to vynikajúci zápas, pred vynikajúcou kulisou,“ tešil sa domáci tréner Miroslav Hlinka.

Teplania, ktorí už definitívne skončia na 2. mieste, piatykrát v aktuálnej sezóne nezískali ani bod. „Chýbali nám síce štyri hráči zo základnej zostavy, no nejdem sa na nič vyhovárať. Z našej strany to bol katastrofálny, odovzdaný výkon, jednoducho hanba. Po prvej polke sa viedlo 2:0, ale ani to sme si nezaslúžili. Nádejal som sa, že po dohovore cez prestávku dôjde k zlepšeniu, žiaľ, všetko zostalo po starom. Pri jednom góle obrovská chyba stopéra, pri ďalšom zase nedorozumenie skúsených hráčov,“ nezakrýval sklamanie kouč Teplanov Ján Kovalčík.

TJ Slovan Bystrička – OŠK Švošov 4:1 (1:0)

Góly: 5. Truban, 73. Krnáč, 85. Cigánik, 90. Karas – 75. D. Žiara, 100 divákov.

Hostia: Žihlavník – M. Žiara, S. Roštek, Vajdel, L. Drdák, T. Drdák, Š. Žiara, Miľan (74. M. Roštek), D. Žiara (85. Kulich), M. Gerec, Dudko.