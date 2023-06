Teatro Tatro mieri do Liptovského Mikuláša

Predstavenia hrá divadlo v netradičnom priestore, vždy vo vlastnom šapite.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Divadelné zoskupenie Teatro Tatro odohrá v Liptovskom Mikuláši predstavenie Majster a Margaréta.

Predstavenia hrá divadlo v netradičnom priestore, vždy vo vlastnom šapite. Rozložia si ho aj v Liptovskom Mikuláši, 1. a 2. júla o 19. hodine v parku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa odohrajú Bulgakovu klasiku.

Vyrovnať sa knižke – kultovému románu Bulgakova – bolo pre Teatro Tatro veľkou výzvou a hľadaním odpovedí na otázky: Ako sa diabol, ktorý sa zjavil v tridsiatych rokoch minulého storočia v Moskve, zmenil a nakoľko ovplyvňuje svet súčasnosti? Nie je náhodou súčasný svet ešte o niečo diabolskejší ako svet porevolučnej Moskvy? A Ježiš Kristus má ešte nejaký vplyv alebo je to len idealistický prorok, ktorý, keby sa teraz zjavil, tak by okamžite skončil v blázinci, vo väzení alebo by umrel hladom? Bojíme sa posledného súdu? A existuje dnes ešte láska, ktorá je tak veľká, že sa pred ňou pokloní aj samotný diabol?

Práve ľúbostná línia románu je pre „teatrácku“ dramatizáciu zásadnou. Ambíciou predstavenia je posunúť „obyčajné“ rozprávanie „prostého“ príbehu ešte hlbšie do metaforického sveta mágie a sna.

Zážitok z predstavenia umocňuje aj netradičný priestor šapita, ktoré sa stáva laboratóriom, kde sa hľadajú odpovede na odveké otázky trápiace ľudstvo.

V Lipovskom Mikuláši sa predstavia herci Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert Jakab, Lukasz Kos, Zuzana Moravcová, Milan Ondrík, Peter Oszlík, Agáta Spišáková, Rudo Kratochvíl, Šimon Spišák, Martin Šalacha, Andrej Kalinka, Lucia Korená, Ondrej Spišák a Lipták Martin Nahálka.