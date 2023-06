Najkrajší list napísal liptovskomikulášsky piatak

Jeho list preložia a poputuje na medzinárodnú súťaž do Bernu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Martin Polakovský z Liptovského Mikuláša navštevuje piaty ročník základnej školy Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši. Hovorí, že vodiči by sa mali v premávke správať tak, akoby v aute pred ním aj za ním sedel milovaný člen jeho rodiny.

Martin sa zapojil do súťaže Najkrajší list 2023, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta a so svojou prácou vyhral. Témou súťaže boli cesty bezpečné pre všetky deti. Pisatelia sa mali premeniť na človeka so superschopnosťami, vďaka ktorým by cieľ mohli dosiahnuť.

Napísal ho všetkým rodičom

Dvanásťročný Martin Polakovský adresoval svoj list mamám a otcom všetkých detí a apeloval na nich, aby sa na cestách správali bezpečne, zodpovedne a ohľaduplne.

„Opisuje, že nehody sa stávajú aj napriek tomu, že mnohé autá už majú inteligentné systémy bezpečnosti. Zamýšľa sa napríklad aj nad tým, že v bohatších krajinách sa vodiči viac spoliehajú na to, že technika nahradí bezpečnosť a zodpovednosť. A naopak, v chudobných krajinách je bezpečnosť závislá od kvality ciest a bezpečnostných ochranných prostriedkov, napríklad autosedačiek, bezpečnostných pásov či prilieb na motorky a bicykle,“ opísala Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.