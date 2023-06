Ľubomír Golis: Peter Tomko bol pre nás priorita

V najúspešnejšom futbalovom klube liptovsko-oravského regiónu sa dejú zmeny.

RUŽOMBEROK. MFK Ružomberok nemá za sebou najúspešnejšiu sezónu. Klub v základnej časti obsadil siedmu priečku a spadol v lige do skupiny o udržanie sa. Vo finále play – off prehral so Žilinou a nezískal miestenku v Európskej konferenčnej lige UEFA.

Po neuspokojivých výsledkoch skončil v mužstve hlavný tréner Peter Struhár a nahradil ho jeho asistent Peter Tomko.

V klube sa črtajú odchody kľúčových hráčov, ako sú obranca Matej Madleňák či brankár Ivan Krajčírik. Ľubomír Golis, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MFK Ružomberok, očakáva najmä zlepšenie herného prejavu mužstva.

Prečo ste zvolili práve Petra Tomka ako hlavného trénera? Boli v hre aj iní kandidáti?

Peter Tomko pozná veľmi dobre káder a má s ním skúsenosti. V klube pôsobí dlho a pracoval aj s mládežou. Aj z tohto dôvodu je dobrým nástupcom za Petra Struhára. Samozrejme, očakávame určitú zmenu v hernom prejave, pretože uplynulá sezóna pre nás nebola úspešná. Ani herne to nebolo podľa našich predstáv a výsledkovo už vôbec nie.

Peter Tomko bol pre nás priorita. Dostávali sme viacero ponúk na iné mená, ale v prvom rade sme si potrebovali prediskutovať trénerské záležitosti s pánom Tomkom.

Ako predstavenstvo sme sa zhodli, že Tomko bude najlepším a najvhodnejším adeptom.