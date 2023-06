Kapitánka bronzovej futbalovej Ruže Jana Maslová: Na jar sme dokázali konkurovať aj ženským veľkoklubom

Bolo to v júni 2020, keď MFK Ružomberok neprihlásil družstvo žien do II. ligy a hrozil koniec „babského“ futbalu v centre dolného Liptova. Uplynuli tri roky a ženská Ruža, ktorá má svoj domovský stánok v Ľubochni, skončila v našej najvyššej súťaže tretia za Spartakom Myjava a Slovanom Bratislava.

RUŽOMBEROK. Ženská „kožená“ napokon nepadla. Keď v poslednej chvíli, už viac než päť minút po dvanástej, dostala záchranný pás. A hráčky sa za to odvďačili tým najlepším spôsobom. Najprv to bol postup do I. ligy, v ďalšej sezóne piate miesto medzi elitou a teraz, už spomínaný, čerstvý bronzový stupienok. Vydarený súťažný ročník, bol tiež hlavnou témou nášho rozhovoru so skúsenou kapitánkou družstva Janou Maslovou.

Ako si vybavujete záchranu ženského futbalu v Ružomberku?

V tom čase som v ružomberskom klube nepôsobila. Prvý raz som sem prvý raz vstúpila ešte v roku 2017, po príchode z Oravského Podzámku. Potom nasledoval ročný angažmán vo Wisle Krakov, ďalej jedna sezóna v Oravskom Podzámku a v lete 2021 zase návrat do Ružomberka.

Prečo zahraničná misia bola taká krátka?

Povedala som si, že profesionálny futbal nie je pre mňa perspektíva. Navyše doma som mala dobrú prácu účtovníčky, a tak som sa vrátila na Slovensko.