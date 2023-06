Palúdzka vyhrala titul v posledných sekundách zápasu s Ludrovou

Hráči Palúdzkej sa tešia z titulu a postupu do šiestej ligy.

OŠK Ludrová – FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka 1:1 (0:0)

Góly: 77. Droppa – 90. Psotný

Zápas bol naplánovaný na posledný súťažný víkend v siedmej lige. Ludrová hostila Palúdzku a tieto dva tímy si to spolu rozdali o titul siedmej ligy a postup do vyššej šiestej ligy.

Kalkulácie boli jasné, Ludrová musela vyhrať, Palúdzka nesmela prehrať. Presne v takom duchu sa niesol aj zápas. Kto sa tešil na futbal, ktorý prinesie jednu šancu za druhou na oboch stranách, zostal sklamaný.

Obe mužstvá sa nevedeli presadiť a dostať sa do vyloženej gólovej príležitosti. Druhý polčas už začal byť futbalovo atraktívnejší. Obe mužstvá si začali vytvárať šance. V 77. minúte udreli ako prví domáci, keď do prázdnej brány doklepol loptu Droppa, kapitán Ludrovej.

Hráči Palúdzky ostali zaskočení a vyzeralo to tak, že si v budúcej sezóne zahrajú siedmu ligu hráči Ludrovej. Až v nadstavenom čase po centri do šestnástky si našla lopta hlavu Jána Psotného a erupcia radosti vybuchla na strane Palúdzky. Po vypadnutí zo šiestej ligy sa tak v Palúdzke opäť bude hrať šiesta liga.

„Nešťastný záver, ale šťastná sezóna. Ťažko sa mi hodnotí zápas. Vyzeralo to, že sa po zápase budeme radovať my, no osud to zariadil tak, aby sme nevyhrali. Taký je futbal. Na chalanov som veľmi hrdý a tešíme sa na novú sezónu,“ povedal Martin Chmela, tréner Ludrovej.

TJ Družstevník Liptovská Kokava – ŠK TJ Iskra Hrboltová 1:0 (0:0)

Góly: 88. M. Harich

L. Kokava nastupovala na zápas,ktorý musela vyhrať. Išlo im o existenciu v siedmej lige. Po nešťastných záveroch z minulých zápasov sa šťastie usmialo práve na Kokavu.